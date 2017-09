Dat afara de Hagi, Dumitras si-a gasit imediat echipa in Liga I. A semnat cu revelatia inceputului de sezon

Andrei Dumitras a semnat un contract pe doua sezoane cu FC Botosani.

FC Botosani a anuntat ca l-a achizitionat pe fundasul Andrei Dumitras, ultima data component al FC Viitorul, jucatorul semnand un contract valabil doua sezoane.

Dumitras s-a despartit miercuri de FC Viitorul.

"Este un sentiment placut. Tot timpul am avut amintiri frumoase de aici. Acum am sansa sa joc acasa si sper sa o fac cat mai bine. Imi doresc sa ma antrenez cat mai bine, sa reintru in forma, au o echipa foarte buna, un grup unit si sper sa-i ajut cat de mult pot. Ma bucur sa lucrez din nou cu Costel Enache. Cat a fost el antrenor la Ceahlaul, echipa a avut rezultate bune si eu am avut rezultate bune. Sper sa nu dezamagesc si sa fac o figura frumoasa. Orice jucator in postura in care ma aflam eu si-ar fi dorit sa faca un pas ca cel facut de mine. In fotbal nimic nu este sigur, iar experienta de la Viitorul mi-a dovedit acest lucru. A fost o experienta din care am avut de invatat. Acum sunt aici la Botosani si asta e tot ce conteaza. Am venit aici sa stau, nu sa plec. Pentru inceput am semnat pe doi ani dar sper sa stau mai mult", a declarat Andrei Dumitras, potrivit fcbotosani.ro.

In varsta de 29 de ani, Dumitras a mai colaborat cu tehnicianul Costel Enache la Ceahlaul Piatra Neamt.

"Noi l-am dorit foarte mult si in trecut, inclusiv in vara. Chiar daca am fost suparat pe el ca a ales Viitorul in vara, pana la urma l-am inteles. A vrut sa joace in cupele europene, insa parcursul slab al Viitorului l-a facut pe Hagi sa regandeasca strategia. Acum vine la noi desi a fost dorit si de alte cluburi. E un jucator in care cred mult, care acopera foarte multe posturi si care sunt convins ca ne va ajuta mult", a declarat Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani.

Pe langa Ceahlaul si Viitorul, Dumitras a mai evoluat de-a lungul carierei la CSM Roman, FCSB si CSU Craiova.