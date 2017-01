Daniel Stanciu a plecat de la ASA! Ce mesaj a transmis pe site-ul clubului

Revenit in vara la ASA, Stanciu a rezistat doar jumatate de an la Tg. Mures.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Managerul general a renuntat la functie din cauza problemelor financiare extreme pe care le traverseaza clubul. In 2016, Stanciu acceptase sa revina pentru a reconstrui echipa dupa intrarea in insolventa.

"Am revenit la ASA intr-un moment dificil, chiar la intrarea echipei in insolventa. Am incercat sa facem tot posibilul pentru a redresa echipa si clubul, aflat intr-o situatie deosebit de grea. Din pacate, lipsa finantarii face lucrurile din ce in ce mai grele. E momentul unui nou inceput, unei alte strategii.

Le multumesc colegilor pentru sprijin, sunt sigur ca cei care raspund de echipa vor face ca ASA-ul sa revina in top cat mai repede. Le multumesc suporterilor care au ramas alaturi de noi in aceste momente grele. Alaturi de colegi, de staff-ul tehnic si de jucatorii pe care i-am avut, cred ca am reusit sa scoatem maximum din ce se putea in actualele conditii!", a spus Stanciu pentru site-ul lui ASA.

Daniel Stanciu a mai lucrat in Liga 1 la Poli Timisoara, FC Vaslui sau Dinamo.