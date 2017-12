"Dane, stai putin, linisteste-te azi!" Petrescu, DISPERAT sa castige titlul! Ce a cerut conducerii in ziua de Craciun

Dan Petrescu lucreaza pentru CFR si in vacanta de iarna.

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR, povesteste ca nu a fost lasat in pace nici in ziua de Craciun de Dan Petrescu. Antrenorul vrea sa castige al doilea titlu dupa cel cucerit cu Uriziceni, iar pentru asta nu lasa nimic la voia intamplarii.



"In seara de Craciun, el ma suna cu meciuri amicale, sa vada, sa-si faca programul, in ce zi jucam, in ce zi jucam cu echipa respectiva, daca putem schimba o zi, alta. I-am zis, Dane, lasa-ne putin, stai ca-i Craciunul, stai linistit astazi", a povestit Mara pentru ProTV.

Petrescu a cerut 2-3 jucatori in aceasta iarna. "Isi doreste 2-3 jucatori, vedem si noi acuma, stim pozitiile pe care cautam acuma solutii, avem variante pe fiecare pozitie", a mai spus fostul international.