Danciulescu: "Suntem toti suparati! Jucatorii trebuie sa demonstreze ca sunt barbati, n-au avut caracter in acest start de sezon!"

Dinamo a pierdut pentru a 4-a oara in ultimele 5 partide cu Concordia Chiajna.

Dinamo 2-3 Concordia / Dinamo trece printr-o adevarata criza si este in afara locurilor de playoff! Fara victorie in ultimele 4 partide si cu 6 infrangeri in primele 12 etape, Dinamo risca sa rateze total acest sezon inca din prima parte a lui.

"Suntem cu totii suparati, nu gasim explicatii pentru parcursul foarte slab pe care il avem. Este vina tuturor, este normal ca suporterii sa fie nemultumiti. Avem in continuare speranta ca lucrurile se vor schimba mai ales avand in vedere parcursul extraordinar din finalul sezonului trecut.



Trebuie o schimbare de atitudine din partea tuturor si mai ales a jucatorilor pentru ca au parte de toate conditiile. As vrea sa vad niste barbati sambata impotriva Astrei, as vrea sa vad niste jucatori cu evolutii pe care le-au avut sezonul trecut. In acest inceput de campionat nu am vazut jucatori de caracter care sa-si doreasca performanta, o spun cu parere. Eu sunt alaturi de ei, ii sustin, dar trebuie sa inteleaga ca lucrurile nu pot continua pe aceeasi linie" a spus Ionel Danciulescu la Pro X.