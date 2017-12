Danciulescu isi pregateste plecarea de la Dinamo: se intalneste azi cu Stoican si oficialii de la Iasi

Ionel Danciulescu pleaca astazi la Iasi pentru a discuta cu Flavius Stoican. Danciulescu a primit o oferta de a ocupa o functie de conducere.

"Am avut o discutie cu Flavius Stoican. Ma voi intalni cu el astazi si vom discuta. Va fi o intalnire amicala intre doi prieteni vechi. Cu primarul Mihai Chirica nu am vorbit si nici nu il cunosc. Nici cu presedintele Adrian Ambrosie nu am dicutat nimic. Vin la Iasi, luam masa, discutam si vedem daca va fi ceva. Poate ma voi intalni si cu domnul primar, dar, deocamdata, nu stiu nimic. Imi place proiectul de la Iasi, e o echipă buna acolo. Vom vedea ce si cum dupa discutia pe care o vom avea vineri. In iarna voi lua o pauza, va fi vacanta si voi decide ce voi face. Sper sa fie un sfetnic bun si sa iau o decizie buna", a declarat Ionel Danciulescu pentru ProSport.

Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo in perioada de pauza din iarna date fiind probleme cu care se confruta clubul din "Stefan cel Mare".