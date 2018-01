Dan Petrescu pregateste al 5-lea transfer! Anuntul facut in Franta: vine sa faca pregatirea cu CFR  

CFR Cluj este interesata de transferul unui international din Coasta de Fildes.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Presa franceza anunta ca Serge N'Guessan este aproape de a semna cu CFR Cluj. Potrivit L'Est Republicain, N'Guessan va face pregatirea alaturi de ardeleni si daca il va convinge pe Dan Petrescu va semna contractul cu CFR Cluj.

N'Guessan are 23 de ani si joaca la Nancy, in liga a doua franceza. Mijlocasul defensiv mai are contract cu Nancy pana in 2020. N'Guessan a debutat la nationala mare a Coastei de Fildes in 2015 si adunat 14 meciuri si doua goluri.

Pana acum, CFR Cluj i-a transferat pe Costache, Tucudean, Mailat si Bordeianu. Clujenii insista si pentru transferul lui Alex Ionita, insa Astra nu pare dispusa sa renunte la atacant.