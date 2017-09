Dan Petrescu isi apara echipa dupa ce arbitrul le-a dat usor penalty si eliminare: "Cine zice ca nu a fost nu stie fotbal"

CFR a castigat cu 2-1 meciul cu Craiova.

"A fost un meci greu cu o echipa buna cu care nu pierduse, am abordat defensiv si am jucat pe contraatac. Craiova are 3 jucatori ofensivi la fel ca cei de la Napoli. Ma refer la Mitrita, la Baluta si la Gustavo.

Pana la bara lor noi am avut 5 ocazii si ei nu au ajuns la poarta. La penalty-ul ala e clar rosu si 11 metri, cine zice altceva nu stie fotbal. Mai bine ramaneam 11 la 11. Pe final am vazut ce penalty s-a dat, ala nu a fost penalty, sa fim seriosi.

Per total echipa mai buna a castigat, 2-0 e cel mai periculos scor, au putut sa egaleze pe final.

Foarte multe echipe ajutate pana acum dar nu se spune nimic. Penalty-ul nostru a fost foarte clar, foarte, foarte clar. Daca la altele e discutabil aici e foarte clar. Orice arbitru din lume dadea rosu.", a spus Dan Petrescu dupa meci.

Antrenorul CFR-ului spune ca arbitrul a gresit cand l-a eliminat, insa Muresan nu s-a lovit cap in cap cu adversarul ci i-a dat acestuia un cot in figura, faza la care l-a umplut de sange. "M-a eliminat ca am iesit din spatiul tehnic. Jucatorul meu a vrut sa dea gol si s-au dat cap in cap."

Despre echipa nationala: "Pe mine nu m-a sunat nimeni de la nationala, citesc in presa si ma bufneste rasul. Daca ma suna sa vedem, dar nu voi pleca fara acordul clubului."