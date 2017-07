Dan Petrescu desface sampania! CFR Cluj, gata sa faca noi transferuri: "Mai aducem 1-2 jucatori!"

CFR Cluj nu se opreste pana nu are un nou lot de jucatori pentru acest sezon!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Desi a adus deja 16 jucatori in aceasta vara, CFR Cluj nu se opreste aici! Presedintele clubului, Iuliu Muresan, anunta ca Dan Petrescu va mai primi intariri pentru noul sezon.

Odata cu aducerea lui Ibrahima Balde, CFR Cluj este echipa care are jucatorul cu cel mai mare salariu din Liga 1. Muresan spune insa ca CFR nu s-a autodepasit din acest punct de vedere.

"Probabil o sa mai si aducem jucatori, pentru ca trebuie sa avem un lot cat mai valoros. O sa mai vina 1-2 jucatori. Avem salarii normale. Aveam salarii mai mari in cealalta perioada in care am castigat titlul. Avem salarii de peste 10.000, dar peste 20.000, nu" a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.