"Dan Petrescu are probleme! Asta am si vrut!" Clujenii, entuziasmati dupa debutul celui mai scump jucator transferat in aceasta iarna. Ce spune Muresan

Iuliu Muresan e bucuros ca Dan Petrescu are batai de cap. "Meciul urmator trebuie sa aleaga intre Deac si Ionita, sa vedem ce face!".

Clujenii au debutat cu o victorie in 2018, 2-0 impotriva Concordiei Chiajna. Vinicius si Mailat au adus victoria echipei lui Dan Petrescu. CFR-ul a revenit pe primul loc.

Dan Petrescu a mizat pe cateva dintre noile achizitii, Ionita, Tucudean si Mailat descurcandu-se foarte bine.

Ionita a fost titular in lipsa lui Ciprian Deac, care a avut de ispasit o suspendare.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"A fost un meci important si greu. A fost primul meci dupa perioada de pregatire si intotdeauna inceputul e mai dificil. Noi ne-am intarit pe faza ofensiva si s-a vazut. Avem o echipa disciplinata, care joaca bine.

Am controlat jocul fara precipitare, iar maniera in care am castigat e foarte importanta.



Toti fotbalistii au jucat bine, si-au adus contributia la victorie. Mailat, incep cu el, are calitati deosebite, are viteza si executie. El a marcat un gol foarte frumos. Si Tucudean a jucat foarte bine, el preia bine, tine bine de minge, e foarte util. Sunt convins ca va da si goluri.

Iar de Ionita ce sa mai vorbim? Nu pot sa spun decat ca este unul dintre cei mai buni jucatori din Romania pe postul lui! Lui Dan Petrescu i-a fost mai usor aseara pentru ca Deac a fost suspendat. Dar cand ii va avea si pe Ionita, si pe Deac apti, atunci ii va fi greu sa aleaga!

Deac a fost jucatorul nostru cheie in tur, acum va fi greu de gestionat pentru Dan Petrescu. Dar noi asta ne-am dorit, sa avem jucatori la fel de buni pe toate posturile", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

"L-am rugat pe Ionita sa nu mai vorbeasca despre alte echipe, dar a fost asa o discutie prieteneasca, nicidecum nu i-am impus. El e un baiat de mare caracter si a inteles. El joaca in visiniu, culoare pe care o iubeste", a adaugat presedintele CFR-ului.