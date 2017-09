Dan Petrescu a TUNAT dupa meci: "Arbitraj total pro-Steaua! Gol valabil, trebuia sa fie 2 rosii! Arlauskis n-a avut ce sa apere!"

CFR Cluj 1-1 Steaua / Antrenorul gazdelor a vazut partida din tribune partida si a criticat dur arbitrajul.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Dan Petrescu a criticat dur dupa meci arbitrajul si modul in care echipa sa a tratat faza la care Steaua a plecat pe contraatac la golul de 1-1.

"Inainte de meci daca mi se spunea de un meci egal sau o victorie spuneam ca sunt multumit cu ambele rezultate. Cand conduci cu 1-0 si iei gol in minutul 60 pe o greseala grava a noastra... am facut ceva la antrenamente si la meci am batut altfel lovitura libera. Sa iau gol acasa pe contraatac rar mi se intampla, mai ales cand conducem.

Eram foarte bine organizati, nu tin minte daca Arlauskis a avut ce sa apere astazi. E frustrant, mai ales ca am avut si gol valabil. Mai ales cei de la Steaua trebuia sa primeasca 2 cartonase rosii, din tribune am vazut foarte bine meciul. Ce au facut inainte de meci a functionat, arbitraj total pro-Steaua in aceasta seara. Mergem inainte, nu o sa plangem prea mult.

Pana la urma noi am pierdut astea 2 puncte la acea faza pentru ca altfel puteam sa jucam pana la Craciun si Steaua nu marca. Noi suntem vinovati. Ce au facut cei de la Steaua nu mi se pare normal dar au reusit sa castige arbitrul.

Astra este o echipa foarte buna, va fi cel putin la fel de greu ca in meciul de astazi" a spus Dan Petrescu la finalul partidei.