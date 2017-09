Dan Petrescu a rabufnit cand a fost intrebat de arbitri: "Sa arbitreze cu Steaua cine vrea, poate fi si Argaseala!"

CFR Cluj are 3 meciuri in 8 zile.

Dan Petrescu a dus-o pe CFR Cluj pe primul loc in Liga 1 iar in urmatoarele meciuri pot arata clar daca echipa saa poate fi considerata favorita la titlu in acest sezon! CFR joaca duminica impotriva celor de la Concordia, pentru ca apoi sa urmeze derby-ul cu Steaua la mijlocul saptamanii si apoi duelul cu Astra din weekendul viitor.

Deranjat de discutiile legate de arbitraj, Dan Petrescu a rabufnit la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Concordia: "Sa arbitreze cine vrea, daca vrea sa arbitreze si Argaseala, n-am probleme. Eu imi doresc orice arbitru, fie strain, fie roman, dar sa nu greseasca. Si daca se va gresi, asta e, vom merge mai departe. Nu este un meci capital.



Normal ca Budescu si Alibec sunt jucatori extraordinari. Nu uitati cati bani a platit Steaua ca sa ii ia. Sunt jucatori de echipa nationala, au facut un meci foarte bun, aproape de nivelul lor maxim. Acum au incredere mare, sunt convins ca duminica se vor odihni cu Medias si vor fi gata pentru meciul de joi impotriva noastra. Dar pana atunci noi trebuie sa ne gandim la meciul cu Chiajna, pentru ca daca ne gandim la Steaua, o sa patim ce am patit la Timisoara" a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.