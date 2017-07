Dan Petrescu a mai renuntat la un jucator! Croatul Spehar, imprumutat la o alta echipa din Liga 1

CFR Cluj a facut 2 anunturi importante inaintea partidei cu Viitorul din aceasta seara

Mijlocasul croat al echipei CFR Cluj, Dino Spehar, a fost imprumutat pana la finalul sezonului la formatia Concordia Chiajna, a anuntat gruparea ardeleana pe pagina de Facebook.

Spehar, in varsta de 23 de ani, a fost achizitionat de CFR Cluj in luna februarie de RNK Split, dar nu a jucat niciun meci in sezonul precedent. La Concordia Chiajna, mijlocasul croat il va reintalni pe antrenorul Vasile Miriuta alaturi de care a lucrat la CFR Cluj.

Dino Spehar a mai evoluat in cariera sa la echipele NK Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagren si NK Istra.

CFR Cluj a anuntat si ca Alexandru Paun si-a prelungit contractul pe inca 3 sezoane.

Sursa: News.ro