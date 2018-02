Dan Petrescu a luat FOC din cauza lui Becali: "Unde ati mai vazut voi asa ceva? Nici nu ma uit la meciul Stelei!"

Liga I se reia cu schimburi acide de replici intre rivalii din lupta pentru titlu.

Dan Petrescu s-a suparat dupa ce l-a auzit pe Becali ca vrea sa-l ia pe Arlauskis de la CFR. Patronul Stelei a spus ca portarul lituanian e tinta principala pentru inlocuirea lui Nita, chiar daca acesta mai are doi ani si jumatate de contract cu echipa din Cluj.



"Nu e normal sa faci astfel de declaratii. In nicio tara din lume nu se fac astfel de declaratii. Patronul echipei sa declare la televizor ca vrea portarul echipei contracandidata. Nu mi se pare corect, dar suntem obisnuiti", a spus Petrescu.

Antrenorul liderului spune ca nu o sa urmareasca meciul Stelei cu Gaz Metan din aceasta seara.

"N-o sa ma uit la meciului Stelei. O sa ma concentrez pe meciul nostru si o sa ma uit la meciuri din Spania, Anglia... Inainte de meciul cu Steaua o sa ma uit la toate meciurile", a spus Super Dan.

Stelistii i-au acuzat pe dinamovisti de jocuri necurate in playoff cu CFR si le-au urat sa nu se califice, iar Petrescu tine sa-i contrazica.

"Dinamo, daca se va califica in play-off, se va bate la campionat suta la suta. Daca nu se luau punctele nu avea nicio sansa, dar in momentul cand se iau puncte sunt convins ca toate cele 6 echipe se vor bate la campionat. Dinamo, la ce lot are, sunt convins ca va fi in play-off, mai ales ca au facut achizitii foarte bune”, crede antrenorul CFR-ul.