"Daca se doreste indepartarea lui Reghe, lucrul acesta il putem rezolva" Anuntul facut de Anamaria Prodan

Anamaria Prodan i-a raspuns lui Gigi Becali, dupa atacurile la adresa lui Reghecampf, intr-o postare pe Facebook.

Sotia antrenorului Stelei a scris:

"Ma vad nevoita sa-l apar pe Reghecampf public pentru simplul fapt ca ma deranjeaza situatia neplacuta in care se spun/scriu atat de multe neadevaruri despre el, iar Gigi Becali le gireaza prin tacere."

"Eu cred cu tarie ca Steaua a fost in era Laurentiu Reghecampf o mare familie care a tras mereu in aceeasi directie, de la patron pana la ultimul angajat, si ca asa ar trebui sa ramana si in prezent. Asa ca ma repet: nu sunt suparata pe Gigi Becali! Dar simt ca dansul ar fi trebuit sa spuna aseara lucrurilor pe nume, daca intr-adevar stia mai multe, fara a face jocul unor oameni care abia asteapta un impuls pentru a-l ataca pe Reghecampf!"

"Domnul Becali, la fel ca toata lumea, stie foarte bine ca Laurentiu Reghecampf este un profesionist desavarsit! Asa si-a construit o frumoasa cariera de fotbalist si una la fel de frumoasa de antrenor. Laur n-a baut in viata lui inainte de meciuri, nici ca jucator, nici ca antrenor, pentru ca Laur nu face asta nici macar in viata de zi cu zi."

"Domnul Becali stie de asemenea foarte bine ca Laurentiu iubeste atat de mult aceasta echipa si isi respecta atat de mult patronul, incat n-ar face niciodata un asemenea rau. Faptul ca exista alti antrenori care i se autopropun noaptea in discutii "spontane" il poate deturna de la directia in care merge adevarul, dar daca la nivel oficial se doreste indepartarea antrenorului cu cele mai bune rezultate din istoria recenta a Stelei, cu siguranta acest lucru il putem rezolva cu prietenia si respectul reciproc cuvenit", a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.