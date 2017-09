"Daca repetam evolutia cu Plzen, ii batem sigur" Principala arma a stelistilor in derby-ul cu CFR de diseara

Gala de MMA din Germania, "KOlosii Europei", sambata la 23:00 pe ProX.

Duckadam a vorbit despre meciul cu CFR din aceasta seara, dar si despre lupta la titlu din Liga I:

"Daca vom repeta evolutia cu Plzen si vom avea rautate in aceasta seara, cred ca vom castiga. Nu ne concentram pe arbitraj, eu as vrea ca toate echipele sa fie arbitrate la fel. Orice arbitru si om greseste, cu totii gresim, dar sa nu fie pentru o formatie sau alta.

Craiova are o echipa foarte buna dar in formula de azi, cu acei jucatori, nu stiu daca poate sa tina pasul in play off. Principala favorita suntem noi, datorita lotului si valorii.

Pe noi ne dezavantajeaza ca Dinamo nu mai joaca, poate luau si ei cartonase, aveau suspendari. Acum Miriuta are timp sa ii cunoasca mai bine. Oricum diferenta de valoare e destul de mare.", a spus Duckadam la Ora Exacta in Sport.