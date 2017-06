"Daca pleaca el, atunci putem sa plecam cu totii!" Contra, FIERT pe conducere! A cerut STOP vanzarilor si jucatori noi

Cosmin Contra nu e multumit de perioada de mercato de la Dinamo.

Dinamo n-a adus niciun jucator in aceasta vara, in schimb a pierdut cativa oameni. Contra se teme acum ca il va pierde pe Nemec, dupa ce a ratat in ultima clipa transferul lui Bokila.

Mesajul lui Contra e clar: sa nu mai plece nimeni si sa vina intariri!



"Se vede ca avem nevoie de transferuri. Daca nu vin intariri, vom avea multe probleme, din toate punctele de vedere. Am jucatori talentati, dar mai au de munca. Trebuie sa ne intarim serios in urmatoarele zile. Nu conteaza numarul, ci calitatea.

Eu nu stiu sa plece Nemec. Din ce stiu eu, nu s-a pus problema. E jucatorul lui Dinamo, se pregateste bine si e cel mai important fotbalist din lot pe faza ofensiva. Daca pleaca el, atunci putem sa plecam cu totii acasa", a spus Contra.

Contra a fost extrem de nervos la amicalul pierdut la scor de Dinamo cu Osijek, 1-4. Antrenorul dinamovist a fost eliminat de arbitru.