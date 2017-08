Contra a dat declaratia anului: "Daca Steaua o elimina pe Sporting se califica in grupele Ligii Campionilor, o sa ridicam fustita!"

Dubla dintre Steaua si Sporting este pe 15 si 23 august, in direct la ProTV!

Dinamo este cea care incheie etapa a 4-a din Liga 1 pe propriul teren in fata celor de la Gaz Metan Medias. Contra spune ca marea provocare pentru el este ca jucatorii sa uite de eliminarea cu Bilbao.

"Ne-am facut sperante si, din pacate, realitatea a aratat ca inca suntem departe de un fotbal asa de profesionist precum cel din Spania, chiar daca am jucat foarte bine a 2-a repriza aici la Bucuresti. Bilbao e o echipa redutabila pe teren propriu. Din pacate nu s-a putut, au fost mai buni.



De acum trebuie sa ne concentram pe campionat, avem o saptamana extraordinar de grea. Joi si duminica avem 2 deplasari foarte grele. Incerc in aceste zile sa-i recuperez psihic pe jucatori, toata lumea e suparata dupa aceasta infrangere. Fizic jucatorii s-au recuperat in aceste zile. Mi-ar fi placut sa am problema de a juca din 3 in 3 zile dar sa ne calificam, eu am fost deceptionat de aceasta eliminare" a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.

Contra a raspuns si la ironiile venite din partea rivalei dupa eliminarea din Europa a lui Dinamo: "Sunt lucruri care nu sunt normale, trebuie sa existe respect. Sa nu uite cei de la Steaua ca si Petrolul, cu mai putini bani investiti, a avut acelasi rezultat cu aceeasi echipa a lui Plzen, acum cativa ani. Si sa nu uite Steaua ca, in ciuda investitiilor din ultimii trei ani, nu a castigat campionatul. Sa nu uitam ca jucand cu echipele bune din Spania, Anglia sau Italia au fost scoruri de maidan. Asta e diferenta. Vrem sau nu, putem sa ne batem cu echipe din Cehia, Polonia, din tarile astea cu fotbal apropiat.



Dar rautatile astea trebuie sa ramana deoparte. Foarte bine ca s-au calificat, dar sa-i vedem pe cei de la FCSB cu o echipa precum Sporting Lisabona. Dupa ce o bate si se califica in grupele Ligii Campionilor, o sa ridicam fustita. Dar deocamdata s-au calificat cu Plzen. Petrolul le-a dat cu terenul in cap cu mai putini jucatori valorosi ca Steaua" a mai spus Contra.