"Daca nu esti dispus sa faci asta, mai bine o iei pe alte drumuri!" Antrenorul Fiorentinei a explicat de ce nu a jucat cu Ianis Hagi

Transferul lui Ianis Hagi de la Fiorentina inapoi la Viitorul a fost telenovela iernii pentru fotbalul romanesc.

Gica Hagi a reusit sa isi "recupereze" fiul din Italia dupa negocieri istovitoare cu clubul din Serie A.

Ianis Hagi a jucat in doar doua partide pentru echipa mare a Fiorentinei, restul perioadei de 18 luni petrecand-o la formatia Primvarea. Stefano Pioli, antrenorul Fiorentinei, a explicat de ce s-a ajuns in situatia asta.



"Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joci, iar daca nu esti dispus sa astepti, e mai bine sa pleci pe alte drumuri", a declarat Stefano Pioli in cadrul unei conferinte de presa.