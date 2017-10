"Daca nu avem incredere in el, nu-l mai vedeati in echipa!" Motivul pentru care a fost IERTAT Golofca

Dica a surprins prin titularizarea lui Golofca.

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Jucatorul venit de la Botosani a fost iertat atat de Gigi Becali, cat si de Dica, iar acesta nu a dezamagit. Golofca a reusit o prima repriza foarte buna cu ACS Poli Timisoara. A oferit o pasa de gol la prima reusita a lui Florinel Coman de la venirea de la Viitorul. Golofca a fost schimbat in minutul 57.

Gigi Becali a explicat inainte de meci de ce l-a iertat pe Golofca.



"La Golofca a fost altceva, a fost indisciplina in plan particular, a fost in club, dar, aici, la fotbal n-am avut ce sa-i reprosez. Am incredere in el. Daca nu aveam incredere in el, nu-l mai vedeati in echipa", a declarat finantorul Stelei.