'Daca le iau iar titlul, MA LAS de antrenorat! Sunt cel mai bun, m-am plictisit!" Bucuria TOTALA a lui Sumudica dupa victoria cu Viitorul

ASTRA 1-0 VIITORUL | Sumudica s-a dezlantuit dupa victoria cu Viitorul, care o aduce pe Astra la un pas de play-off.

Antrenorul Astrei explica modul in care a gandit jocul si glumeste pe seama viitorului sau: ar putea sa se lase de antrenorat pentru un an daca mai ia o data titlul in Romania. :)

"I-am surprins un pic cu pressiungul, ma bucur ca am aratat bine din punct de vedere fizic. Nu se pune la indoiala rezultatul. Am vrut sa le inchid gura celor care se intrebau de ce joc eu cu 3 fundasi centrali. Sistemul da roade, sunt inspirat. Imi felicit echipa, e victoria lor. Le dedic victoria sotiei si copiilor mei. Ii vad cum sufera alaturi de mine, se stie ce probleme am cu clubul.

Cred ca s-au bucurat in tribune alaturi de toata familia Astrei. Veneam dupa 4 victorii consecutive, e a 5-a. Am batut Steaua, Viitorul, Gaz Metan, echipe din play-off. Daca vom reusi sa facem 9 puncte, ne putem bate si la titlu, exista si posibilitatea asta.

Daca iau titlul, nu mai antrenez. M-am plictisit! Sunt cel mai bun! Acum glumesc, sunt bucuros. E pacat de problemele astea de la club. Ii transmit domnului Niculae sa vina alaturi de acesti jucatori, merita respect pentru ceea ce fac la acest club. E o echipa pe care o iubesc. A adus mari bucurii fotbalului romanesc si mi-a adus si mie", a spus Sumudica la Digisport.