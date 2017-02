"Daca iau titlul, ma las un an de zile" Sumudica ii lauda pe Teixeira si Budescu: "Sunt din alta galaxie"

Formatia Astra Giurgiu a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Concordia Chiajna, in etapa a XXV-a a Ligii I. Pentru Concordia a marcat Serediuc '9, iar pentru Astra au punctat Fabricio '8, Florea '48 si Budescu '73.

Sumudica a declarat ca Astra Giurgiu este cea mai buna echipa din Liga I, apreciind ca Felipe Teixeira si Constantin Budescu joaca de parca ar fi din alta galaxie.

"A fost un meci greu, gazon dificil, o echipa buna, stiam ca vom avea probleme, dar am dominat. Am dovedit ca suntem o echipa mare, am spus ca mereu avem cea mai buna echipa, când te uiti la Budescu si Teixeira parca sunt din La Liga, din alta galaxie. Jucam un fotbal bun, e a sasea victorie consecutiva.

Daca iau campionatul, un an de zile ma las. Am albit de cand am plecat de la Chiajna, cand ies din scara de bloc imi zice lumea sa traiti domnul Sumudica, crezand ca e tata. Mai avem un hop, am avut acea necalificare din Europa, nu e usor, asta e Romania si tara in care traim, nu suntem respectati pe afara", a declarat Sumudica dupa meci.