Daca Bill Gates ar fi in spatele lui Bagacean la CFR... Dan Petrescu si-a ales jucatorul cu care sa o rupa pe Steaua in retur :)

Dan Petrescu a incheiat anul pe primul loc cu CFR, la doua puncte peste FCSB si sase peste Craiova.

Cel mai mare vis al lui Dan Petrescu in cariera de antrenor este sa il pregateasca intr-o zi Leo Messi.

Petrescu spune in gluma ca sunt sanse mai mari ca Messi sa vina la Cluj decat ca el sa mearga sa antreneze pe Camp Nou.

"Daca as alege un jucator pe care l-as antrena, acela ar fi Messi. Cel mai bun din lume. Chiar l-as lasa sa nu se antreneze mereu bine, as face o exceptie pentru el."

"Am jucat fotbal cu Zola, am jucat cu Vialli, cu Hagi, cu Glenn Hoddle, Gullit, Deschamps, mari jucatori."

"Dar cel mai mare pe care l-am vazut vreodata jucand este Messi. Mi-as dori enorm sa il antrenez intr-o zi. Sa merg eu la Barcelona? Poate vine el la CFR."

"Sau, cine stie, la urmatoarea echipa la care ma duc. Eu la Barcelona... e imposibil."

Dan Petrescu spune despre el ca este o persoana foarte dificila, mai ales atunci cand echipa lui pierde.

"Ce as schimba la mine? As schimba felul in care ma comport pe banca si felul in care sufar cand pierd."

"Eu sufar si cand castig, doua, trei zile sunt asa... e foarte greu de discutat cu mine. Dar dupa infrangere e aproape imposibil."

"Nu stie nimeni cum sa ma ia, nici sotia, nici fetita, nici mama. Dar asa eram si ca fotbalist, nu numai ca antrenor."