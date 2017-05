"Daca batem, suntem campioni! Viitorul se va incurca". In ce mari rivali isi pun stelistii toate sperantele pentru un final dramatic de campionat

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

La egalitate cu Viitorul in fruntea Ligii I, cu doua etape inaintea finalului de sezon, insa avand dezavantajul meciurilor directe cu echipa lui Hagi, stelistii cred in continuare in sansele lor la titlu. Ros-albastrii sunt obligati sa invinga Astra si Craiova in ultimele doua partide, insa acest lucru nu le este indeajuns pentru castigarea trofeului. Pentru ca FCSB sa castige titlul, Viitorul trebuie sa se incurce intr-un dintre partidele pe care le mai are de disputat, cu CSU Craiova si CFR Cluj.

Mari rivali ai stelistilor, oltenii sunt cei care le pot aduce trofeul in 2017, e sigur Helmuth Ducakdam. Presedintele de imagine al FCSB a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, acesta spunand ca "simte ca Viitorul nu va invinge Craiova".

"Viitorul are prima sansa la titlu, daca va castiga urmatoarele doua meciuri, va lua trofeu. Noi am mai pierdut un punct la fel de important cu Dinamo, in minutul 96. Dar parerea mea sincera e ca daca batem in ultimele doua meciuri, noi vom fi campioni. Nu cred ca Viitorul va castiga la Craiova, asa simt eu.

Jucatorii Universitatii au un moral bun. Apoi, cred ca vor juca pentru CV-urile lor, nu isi permit sa nu dea totul intr-un meci", a spus Helmuth Duckadam.