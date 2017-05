"Daca batem e blat, daca nu batem, e blat! Ce ar trebui sa facem?" Reactia lui Benzar dupa succesul cu CSU

Viitorul este la o singura victorie de titlul de campioana!

Romario Benzar a respins acuzatiile privind un eventual aranjament la meciul cu CS Universitatea Craiova, afirmând, ca si daca ar invinge o echipe de Liga a III-a, FC Viitorul ar fi acuzata de blat.

"Daca batem e blat, daca nu batem, e blat. Ce ar trebui sa facem? Noi facem numai blaturi, la alte meciuri nu va uitati?. Ar fi extraordinar sa fim campioni, am avut evolutii bune si am fost mult pe locul 1. Noi si daca jucam cu Liga a III-a e blat, suntem obisnuiti sa ni se ia din merite", a declarat Benzar la Digisport.

"Pentru multi dintre noi e pentru prima oara cand luptam cu sanse reale la campionat. Trebuie să trecem peste aceasta presiune si sa ne concentram pe ultima etapa. Am muncit degeaba pana acum daca nu reusim sa ne impunem. Trebuie sa fim linistiti si sa intram fara presiune" a mai spus Benzar.

FC Viitorul a invins in deplasare cu 1-0 pe CS Universitatea Craiova, in etapa a IX-a a play-off-ului, si a revenit pe primul loc in Liga I. Unicul gol al meciului a fost reusit de Florinel Coman, in minutul 51, cu un sut din interiorul careului.

FC Viitorul are 41 de puncte in clasament, cu doua mai multe ca Dinamo, si trei mai multe ca FCSB, care joaca, luni, in deplasare, cu Astra.