"Daaa, s-a decis... Sunt doua puncte!" Budescu anunta batalie pe viata si pe moarte in Play Off: toate 6 echipele au sanse

Steaua 1-1 CFR Cluj | Echipa lui Dan Petrescu isi pastreaza avantajul de doua puncte fata de rivalii ros-albastri. Constantin Budescu a vorbit si el la final.

"E bine ca nu am pierdut, dar cred ca puteam sa si castigam. E un rezultat bun.



E greu sa joci impotriva CFR-ului, este o echipa buna si cred ca o sa ne batem cu ei pana in ultima etapa. Si cu CFR, si cu celelalte echipe care vor ajunge in Play Off.



Am jucat fara varf impins, fara Alibec si Gnohere. Avem nevoie de ei, pentru ca sunt doi marcatori.

Din teren nu resimti asa rau fluieraturile. I se intampla oricarui jucator sa prinda o zi slaba si cu siguranta Florinel Coman va juca mai bine la meciul urmator.



Urmeaza doua meciuri dificile pentru noi si speram sa iesim cat mai bine din ele.

Totul se va decide in Play Off. Conteaza sa fim pe primul loc la finalul Play Off-ului, nu acum.

Va fi o diferenta foarte mica intre echipele din Play Off.

Din pacate lumea nu prea mai vine la stadion pe nicaieri si e un lucru ingrijorator. Nu stiu, speram sa se mai incalzeasca", a spus Budescu la finalul partidei.