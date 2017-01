"Da-mi-l pe Pazzini, vrei?" Mutu viseaza la transferuri de 5 stele la Dinamo. Raspunsul primit

Adrian Mutu incearca sa le faca dinamovistilor un cadou de 5 stele in aceasta iarna.

Mutu l-a sunat pe fostul sau coleg Luca Toni, director sportiv la Hellas Verona, locul 1 in Serie B. Directorul de la Dinamo a incercat sa-l convinga pe Toni sa i-l imprumute pe Giampaolo Pazzini, fostul lor coleg de la Fiorentina. "As avea mare nevoie de el, ne luptam la titlu aici in Romania", i-a spus Mutu lui Toni.

"Am vorbit deja cu el, nu ar refuza sa vina la Dinamo", a plusat Mutu. Luca Toni i-a replicat romanului. "Adriano, ai ramas acelasi tupeist si direct. Doar ca Hellas vrea sa promoveze in aceasta primavara, nu-l dam nici in China! In plus, nu cred ca va permiteti un salariu de 1 milion de euro pe an. Iti uram sanatate si sa castigi tot in Romania, te sustinem de la distanta", a raspuns fostul atacant de la Bayern Munchen, potrivit Gazetei Sporturilor.

La 32 de ani, Pazzini e golgheterul din Serie B, cu 16 goluri in 19 meciuri.

Nu e singurul nume mare din Italia pe care Mutu a incercat sa-l aduca la Dinamo. Philippe Mexes e liber de contract de vara trecuta, dar chiar si asa a spus pas unei veniri in Romania.