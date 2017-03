"Da, mama, sunt beat!" Bogdan Hofbauer dupa gluma PENIBILA de filmulet in care dinamovistii isi cereau scuze ca au baut

Poate ca cine rade la urma, rade mai bine, dar de ras, a ras toata lumea.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Toti care s-au uitat la gluma de filmulet cu cei 3 dinamovisti prinsi cu sticla in sac citind scuze de pe o foaie pe care mai greu era sa urmaresti randul. De penibilul situatiei. De care sunt convins ca au ras chiar si ei.



Poate au ras si cei care i-au pus sa faca asta, cum faceau pe vremuri militienii care se distrau pe seama celor luati in arest. Nedelcearu, Patrick Petre si Dudea nu sunt altceva decat proiectia in timp a clasicilor Gogu, Patraulea si Trandafir in cea mai noua editie B.D. - Beau Dinamovistii.

Cui ii foloseste sa vezi 3 ametiti citind cuvinte din care ei nu cred nici un strop? Ancheta interna de la Dinamo a avut rezultatul cu cel mai ridicat grad de ridicolemie. Pustii care au trecut prea repede de la Bac la Bachus sunt ca in bancul cu gloaba de cal dusa la targ nu ca sa o cumpere cineva, ci doar ca sa o faci de rusine.

E posibil ca sefii lui Dinamo sa fi avut in plan si asta. Cea mai proasta optiune... Mai bine ii lasau sa vorbeasca liber ori ii puneau sa traga dubla dupa dubla pana iesea bine pe sticla. Si daca chiar nu iesea, nu trebuia sa apara pe piata o asemenea mascarada de filmare, din care Dinamo iese mai rau ca imagine decat betia insasi. Sau ce o fi fost acolo.

Citeste continuarea pe hoffi.ro!