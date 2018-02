CUTREMUR la Dinamo dupa remiza cu Steaua! Negoita face PRAPAD daca echipa nu ajunge in PLAY OFF: Pleaca toti!

Pleaca toti, nu doar Miriuta, daca Dinamo n-ajunge in play-off. Negoita va face curatenie. Dinamo trebuie s-o invinga pe Astra, la Giurgiu, ca sa se bata la titlu.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Contra a plecat de la meci la 2-1 pentru Dinamo. "Bun, dar se pare ca a egalat Steaua".

"Sincer, nu imi vine sa cred", spune Marius Niculae.

Dinamovistilor le-a venit sa intre in pamant dupa golul lui Teixeira.

"Tot trebuia sa bati la Astra. Pentru ca au meciul direct mai buni ca noi, Viitorul", spune Miriuta.

Daca Dinamo nu intra in play off, mai putem avea doua derbyuri, in semifinalele Cupei.

"As vrea sa intre Dinamo pentru ca uitati astea sunt meciuri! Chiar mi-as dori sa intre si le urez bafta!", a spus Pintilii.