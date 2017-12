Cum vor reactiona adversarii? Cerere OFICIALA din partea CFR Cluj! Liderul vrea eliminarea unei reguli care o dezavantajeaza in playoff

CFR Cluj vrea eliminarea unei reguli importante din Liga I.

Liderul Ligii I va cere oficial catre LPF scoaterea regulei injumatatirii punctelor in playoff. In acest moment, CFR are 5 puncte in fata Stelei in clasament, ceea ce inseamna ca in playoff ar ramane cu doar 2 puncte avans.

Potrivit ziare.com, clujenii vor cere oficial scoaterea acestei reguli in urmatoarea Adunare Generala.

Cei de la Cluj nu sunt singurii incomodati de aceasta regula, contestata des de la introducerea ei.

Si Popa de la Timisoara spune ca echipa sa va suferi inutil din cauza acestei reguli.

"Sistemul asta pe care nu-l inteleg niciodata...Nu stiu cine e desteptul care l-a propus. Cand ii puie mintea, sa-mi dea si mie un pui! Gino a propus asta? Bravo lui! Sistemul asta e atentator la viata unei echipe. E crima! O echipa nu face niciun punct, eu fac 20 de puncte si in play-out ala pleaca cu zero puncte si eu cu zece. Apoi, in doua jocuri, ma ajung aia. Play-off-ul si play-out-ul nu se potrivesc fotbalului romanesc. Am vorbit cu aproape toti antrenorii din Liga 1 si niciunul nu e de acord cu acest sistem", a spus Popa, la ProSport Live.