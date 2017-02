Cum raspunde "jucatorul lovit de meteorit". Novac, despre faza controversata de la meciul cu Steaua: "M-a lovit"

Stelistii tuna si fulgera dupa 2-2 cu Voluntari. Acestia acuza un penalty eronat acordat de arbitrul Chivulete in favoarea oaspetilor, la o cadere a lui Novac in urma unei lovituri primite de la Nita. "A cazut ca lovit de meteorit", acuza Mihai Stoica.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Daniel Novac, atacantul Voluntariului, a povestit si el faza controversata din minutul 80 al partidei Steaua 2-2 Voluntari. Fotbalistul a cazut in careu la o faza la care a incercat sa-l incomodeze pe Nita, arbitrul acordand lovitura de la 11 metri in favoarea echipei sale.

Novac a incercat sa impiedice un contraatac al Stelei si s-a pozitionat in fata lui Nita. In acel moment, portarul l-a lovit, spune el.

"Da, am vazut ca a prins Nita mingea, eu am vrut sa ma retrag in zona mea, in mijlocul terenului, dar m-a lovit cu pumnul in fata. Probabil a vrut sa protejeze mingea, nu stiu, dar m-a lovit.

Eu am simtit pumnul. Practic, m-am intors si am simtit acel pumn in maxilar. A fost penalty, 100% a fost lovitura", a spus Daniel Novac.

Acesta a mai spus ca a fost totusi o decizie dificila.

"Nu pot sa spun daca eu as fi dat penalty pentru ca nu sunt arbitru", a mai spus el.

Novac a spus si ca lovitura de la 11 metri primita de Steaua a fost una corecta.

"Apare, eu zic ca a fost putin hent, din cate am vazut din teren. Nu m-am uitat pe reluari la faza mea si nici la cea a lui Vasile (n.r Maftei)", a incheiat el.