"Cum poate un jucator sa faca asta?!" Mihai Stoica ataca dur un jucator care voia titlul cu Steaua! Ce a spus despre evolutia lui Andrei Vlad

Managerul Stelei, Mihai Stoica, a vorbit despre partida cu Lazio si l-a atacat direct pe fostul portar de la Viitorul, Victor Ramniceanu, cel care s-au autopropus la Steaua.

"Jucam impotriva unei echipe care ne este superioara din toate punctele de vedere, dar sunt sigur ca vom face fata si vom avea o evolutie foarte buna. Ne apropiem de 30.000 de bilete vandute, dar cred ca vor fi 40.000.



Denis Alibec a facut cateva meciuri de referinta, partida de la Plzen unde am castigat si ne-am asigurat locul in playoff-ul Champions League si ambele meciuri cu cei de la Sporting, in partida tur i-a disperat pe adversari si avea adversari de mare calitate.



Andrei Vlad a avut o prestatie destul de nesigura la Medias, lucru normal pentru ca nu are nici 19 ani. In prima parte a sezonului nu avea nicio presiune si a avut prestatii foarte bune. Cu CFR a avut o prestatie foarte sigura, are un joc de picior fantastic. Cred ca va creste si mai mult. A fost mult mai bine.



Am avut discutii cu el si cu antrenorul de portari, i-am explicat unde a gresit la gol si sunt sigur ca va creste.



Cum se poate ca un jucator sa ii trimita mesaj patronului unei echipe ca il face campion? Mi se pare inadmisibil. Noi avem 3 portari in acest moment" a spus Mihai Stoica la Digi Sport.