Acum o luna NICI nu visa sa mai joace pentru FCSB, azi e OFICIAL in echipa! Cel mai neasteptat transfer facut de Becali

Dupa plecarea lui Nita, Becali a incercat mai multe variante de top pentru a-l inlocui.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Niciuna n-a iesit pana in acest moment, asa ca Steaua s-a orientat spre o solutie aflata la indemana. Clubul l-a chemat de la Clinceni pe Toma Niga (20 de ani). Imprumutat in vara pentru un sezon la echipa din liga a 2-a, Niga se intoarce la Steaua si e gata sa se bata pentru titularizare cu Vlad si Stancioiu. Transferat in iunie, Niga a fost cedat la Clinceni dupa ce Becali l-a adus de la Craiova pe Andrei Vlad, pustiul pe care e sigur ca va lua bani multi in viitor.

"Mi-a prins bine perioada petrecuta la Clinceni, am avut posibilitatea sa joc. Sa apar poarta Stelei ar fi un vis pentru mine. Nu mi-e frica de concurenta, sunt pregatit sa profit de orice sansa pe care o voi primi", a spus Niga pentru Monitorul de Suceava.

Niga l-a costat pe Gigi Becali 30 000 de euro. In cazul in care Steaua il va vinde, Foresta mai primeste si 15% din valoarea transferului.