Cum i-a castigat Dica pe stelisti in cele doua cantonamente: "Avem un antrenor super". Pintilii a vorbit si despre oferta din Golf si decizia de a ramane

Avand experienta de antrenor principal doar in liga a treia, Nicolae Dica a primit sansa de a pregati Steaua. Acesta va avea de gestionat o presiune enorma, patronul dorind o calificare a echipei macar in grupele UEFA Europa League. Dica a reusit, insa, sa ii castige pe jucatori foarte repede.

Dica are parte de cea mai importanta provocare a carierei de antrenor. Avand experienta de principal doar in liga a treia, Nicolae Dica a sarit direct la favorita la titlu din Liga I si are ca nou obiectiv calificarea in Europa.

Pana sa inceapa meciurile oficiale, acesta incearca sa le transmita jucatorilor viziunea sa asupra jocului, dar si sa ii motiveze in vederea obtinerii unor performante notabile.

Iar jucatorii se declara foarte incantati de colaborarea cu noul antrenor. Al doilea capitan al echipei, Mihai Pintilii, a vorbit astazi intr-o conferinta de presa. Pintilii l-a laudat pe Dica si a vorbit si despre oferta pe care el a primit-o din zona Golfului in aceasta vara.

"Suntem bine, ne pregatim, asteptam cu nerabdare sa inceapa sezonul. Suntem dispusi la efort.



Au venit jucatori foarte buni, a venit si un antrenor pe care il cunoaste toata lumea. Dica ne este foarte apropiat, putem discuta orice cu el. Orice problema am avea, el ne intelege si ne ajuta sa o rezolvam.



Am intalnit si antrenori care nu acceptau discutii.



Am avut oferta din Arabia, dar nu am vrut sa plec. Raman la Steaua pana la finalul contractului. Eu ma bucur ca sunt apreciat aici, ma face sa ma simt si mai bine. Tot ce imi doresc este sa fiu sanatos si sa fac performanta cu Steaua.



Ramanerea a fost alegerea mea, asa am gandit-o eu. Daca va fi o eroare, imi voi asuma, dar nu cred", a spus Pintilii.

Pintilii a vorbit si despre concurenta intre Alibec si Gnohere.

"Alibec este capitanul echipei, este un jucator incredibil. Dar nu fac eu echipa, nu pot spune eu daca joaca Alibec sau Gnohere. Important e ca cel care intra sa marcheze", a mai spus mijlocasul.

In final, acesta a spus ca spera ca Steaua sa castige titlul la TAS, chiar daca emotia nu va mai fi la fel de puternica.

"Vom vedea pe 12 sau 13 ce se intampla la TAS. Sperante are orice stelist, normal. Dar totul depinde de judecatorii de acolo", a conchis el.