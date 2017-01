Cum au revenit la reunire jucatorii de la Chiajna dupa ce au fost in vacanta in Caraibe

Toate fetele ii invidiaza pe fotbalistii care la minus 15 grade isi expun bronzul pe care si l-au facut cadou in vacantele exotice. Jucatorii lui Alexa de la Chiajna au ajuns in Caraibe.

La vizita medicala, jucatorii Chiajnei si-au povestit experientele exotice de sarbatori.

"Am fost plecat din tara, am scapat de porc in acest an. Chiar daca nu aveam nevoie de bronz, am fost la caldura", spune Marius Pena.

"In vacanta m-am bronzat. La 30 de grade dar e frumos si aici la zapada", spune Draghia.

De pe plajele din Republica Dominicana, jucatorii Chiajnei au ajuns la minus 15 grade, printre excavatoare si munti de zapada. Alexa le-a servit cel mai dur antrenament.

"Ne pregatim cat putem pana plecam in cantonament. Ne ajuta cei de pe langa echipa cu deszapezirea terenului", spune Constantinescu.