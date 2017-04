Cum arata Steaua ultima data cand a avut 3-0 la pauza. Becali a luat 15.000.000 de euro pe marcatori

Superkombat "INVAZIA GREILOR", azi la 20:00 pe Sport.ro

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Steaua a reusit sa bata Astra cu 3-0, toate golurile fiind marcate in prima repriza. Ultima data cand Steaua a reusit sa aiba 3-0 la pauza s-a intamplat in septembrie 2015.

Echipa era condusa atunci de Dumitru Dumitriu, in perioada in care antrenor principal era, de fapt, Mirel Radoi. Steaua a marcat prin Varela, Stanciu si Chipciu, Concordia marcand in minutul 94 prin Lazar. Steaua a incasat pe cei trei marcatori ai meciului peste 15 milioane de euro.

Din prima echipa a Stelei de atunci, doar Nita mai este titular, iar din cei de pe banca, doar Muniru mai este in lot. Culmea, tot Horatiu Fesnic a fost la centru iar Steaua a avut de asemenea un penalty, transformat de Stanciu.

Echipa de start a Stelei, la ultimul meci cu 3-0 la pauza:

Nita - Rapa, Varela, Tosca, Guilherme - Filip, Kharja - Popa, Stanciu, Hamroun - Chipciu