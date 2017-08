Cum arata piciorul lui Budescu dupa ruptura musculara si cand revine pe teren! FOTO

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Budescu a suferit o accidentare la gamba in meciul cu Plzen. Acesta a fost diagnosticat cu ruptura musculara, insa aceasta nu este una foarte mare, asa ca perioada de recuperare e de 3 saptamani.

Mijlocasul Stelei va fi recuperat in preajma meciului cu Sporting de marti, insa sunt sanse mici ca acesta sa fie pe teren din primul minut in Portugalia. Cel mai probabil, acesta va incepe rezerva, Dica urmand sa il foloseasca in a doua repriza doar daca are nevoie neaparat de el.

Budescu va intra insa mai mult ca sigur cu Juventus Bucuresti, in campionat, in week-end, intre meciurile cu Sporting, iar apoi va fi pe teren la returul de pe National Arena.