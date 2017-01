Cum arata cantonamentul de lux in care se intorc stelistii! Au rezervat o camera pentru urmatorul transfer

Steaua se intoarce inapoi in paradis.

De duminica, Alibec va dormi in patul lui Ibrahimovic si va sari din pat direct in piscina. Steaua i-a rezervat o camera si lui Budescu.



"Asa arata paradisul" - se lauda turcii, care au bagat 100 de milioane de Euro in complexul de lux. E locul in care Steaua isi va petrece urmatoarele doua saptamani.

Alibec va avea sansa sa stea in camera in care a stat si Ibrahimovic cu nationala Suediei in urma cu doi ani.

Reghecampf va fi pasa in paradisul turcilor. Camera lui costa 1200 de Euro pe noapte. Stelistii se vor recupera in piscinele cu apa adusa direct din mare.



Alibec e atras de turci cu toate bunatatile. Daca scapa in platourile cu baclavale, pe Alibec n-o sa-l mai incapa tricoul cu numarul 7.

"I-am spus sa aiba grija de numar. Sa-i poarte mult noroc!", spune Lacatus.

Steaua nu renunta la Budescu, pe care-l asteapta in Turcia, langa Alibec.

"Nu m-a sunat inca, dar probabil ca o sa vina la noi!", spune Becali.