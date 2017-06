"Cum ai reusit sa slabesti si sa ajungi sa arati atat de FIT?" Raspunsul dat de Gnohere :))

Bizonul a vorbit despre viitorul sau la Steaua.

Gnohere a dezvaluit ca nu il intereseaza sa dea goluri multe ci sa isi atinga obiectivele alaturi de echipa in noul sezon. "Nu ma intereseaza sa dau multe goluri, important e sa muncesc pentru echipa. Nu conteaza daca dau sau nu gol, important e sa fie antrenorul multumit pentru mine. Conteaza colectivul nu doar planul personal. Sigur ca e importanta si statistica, dar conteaza echipa", a spus acesta in cantonament.

Bizonul spune ca se bucura de transferurile lui Budescu si Teixeira, si apreciaza alti trei jucatori din lotul Stelei, care sunt excelenti pasatori: "Tanase, Denis si Jakolis au tehnica foarte buna. Ma bucur ca au venit si Budescu si Teixeira si pentru mine ca atacant... e foarte bine sa joc cu ei.

Francezul a dezvaluit si secretul formei fizice excelente pe care o are: "Si eu, si Denis am muncit foarte mult si foarte profesionist in aceasta perioada de pregatire, pentru a fi in forma tot sezonul."

Gnohere il recomanda la Steaua pe prietenul sau din Liga I, fundasul Viitorului, Boli: "Prietenul meu din campionatul Romaniei este Kevin Boli, stiu ca avem nevoie de un fundas central dar sper ca va veni cineva. Singurul fundas pe care il stiu este Boli", a spus Gnohere.