Cum a raspuns Miriuta cand a fost intrebat daca dinamovistilor le place "Pizza Quatro from HAGI" :)

Dinamovistii au fost invinsi categoric pe teren propriu de Viitorul lui Hagi, scor 0-4, si trec printr-o criza. Acestia risca sa rateze Play Off-ul.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

La Dinamo nu e liniste deloc. "Cainii" s-au indepartat de Play Off dupa o noua infrangere usturatoare, iar vestiarul sta pe un butoi cu pulbere. Vasile Miriuta a recunoscut ca romanii si strainii nu se inteleg.

Miriuta spune ca mai sunt 30 de puncte puse in joc si spera ca echipa sa sa recupereze ecartul. El a raspuns si ironiei rivalilor, care au glumit pe seama lor dupa 0-4 cu Viitorul.



"Dinamovistii mananca doar pizza Quattro from Hagi", au glumit rivalii.

"Adevarul este ca imi place pizza Quattro Formagi", a raspuns Miriuta la Digisport.

"Mai sunt 30 de puncte in joc, sunt convins ca putem sa urcam. Ce sa facem, sa ne predam? Eu nu ma predau niciodata, lupt pana la capat. Si pe unde am fost, am razbit. Imi asum rezultatele de cand am luat echipa, nu o sa dau vina pe X sau pe Y. Dar am avut mult de lucru. Nu am fost doar antrenor, a trebuit sa pun la punct o serie de probleme dincolo de gazon", a mai spus antrenorul de 52 de ani.