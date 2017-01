Cum a ajuns Gigi Becali "chinezul" Romaniei. In cautarea identitatii, Steaua vrea orice fotbalist care "scoate capul"

Becali este "chinezul" Romaniei! Steaua lui transfera la foc automat in cautarea identitatii, la fel cum fac chinezii de ceva vreme.

Alibec si Gnohere au fost adusi de la rivale pentru a revitaliza atacul adormit al lui Reghecampf in toamna. Junior Morais a semnat, dar vine in iunie. Desi are 36 de ani, Teixeira este si el ademenit de Becali cu un salariu mare pentru nivelul campionatului.

Situatia lui Budescu este cea mai complicata. Budescu spera sa-i convinga pe "adevaratii chinezi" sa-l imprumute. La Steaua, la Astra, la Steaua Rosie sau la Karabukspor? Asta e intrebarea.

Pentru Reghecampf urmeaza 6 luni foarte importante. Transferurile lui Alibec si Gnohere ar trebui sa-i rezolve cea mai grea problema: atacul.

Chinezii au primit ordin de la partid: Trebuie sa facem din fotbal sportul national! Asa ca: sa curga milioanele! Disciplinati, miliardarii chinezi au inceput sa cumpere.

Transferurile din ultimele 6 luni sunt stralucitoare, dar adevaratele vedete inca rezista ofertelor incredibile.

Exemplul cel mai clar este al lui Cristiano Ronaldo. Realul a primit o oferta de 300 de milioane, iar Balonul de Aur putea primii 100 de milioane pe sezon! A refuzat!

TRANSFERURI CHINA

OSCAR ( Chelsea -> Shanghai SIPG) 60 milioane

HULK (Zenit - Shanghai SIPG) 56 milioane

WITSEL (Zenit -> Tianjin Quanjian) 25 milioane

PELLE (Southampton -> Shandong) 15 milioane

TEVEZ (Boca Juniors -> Shanghai Shenhua) 11 milioane

LAVEZZI (PSG -> Hebei) liber

