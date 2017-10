Acum 2 ani se luptau la TITLU cu Steaua si il transferau pe Mutu, acum au ajuns la FALIMENT! CATASTROFA la ASA Tg. Mures

Tribunalul Mures a pronuntat azi falimentul lui ASA. Echipa din Tg. Mures a fost la un meci de titlu in 2015.

Ros-albastrii au fost atunci la un pas sa-i sufle trofeul Stelei si au jucat in preliminariile Europa League, de unde au fost scosi de St. Etienne. Problemele financiare uriase n-au putut fi rezolvate de conducere, astfel ca Tribunalul a decis intrarea in faliment a societatii. ASA se afla in insolventa din sezonul 2015-2016, cand conturile i-au fost blocate din cauza datoriilor. Chiar si in conditii financiare inexistente, clubul a continuat sa atraga nume importante, intre care Tucudean sau Adrian Mutu. Tucudean e unul dintre cei care au si cerut falimentul lui ASA.

Echipa din Tg. Mures a retrogradat la finalul sezonului trecut. ASA are drept de recurs la decizia de faliment si poate continua in liga a doua (unde se afla pe locul 6, la 3 puncte de barajul pentru promovare) pana ce societatea va fi lichidata.