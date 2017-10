"Cu Steaua bagam 5 juniori!" Ionut Popa, criza de nervi dupa infrangerea cu Chiajna

ACS Poli Timisoara 0-3 Chiajna / Ionut Popa nu mai suporta situatia de la Timisoara.

Poli a fost invinsa categoric de Chiajna, echipa resuscitata de Ion Moldovan dupa plecarea lui Miriuta la Dinamo.

Ionut Popa se planga de lotul echipei si anunta ca la meciul cu Steaua va fi nevoit sa bage 5 juniori in teren.

"Lotul nostru, din punct de vedere numeric, este slab. Anul trecut am avut trei atacanti. Noi acum avem 11-12 jucatori care pot fi titulari, dar in rest nu mai avem. Bianconi a avut trei ocazii ratate. A dat ba in portar, ba pe langa. Am intalnit o echipa motivata, noi nu suntem la fel de motivati. Mergem la Steaua cu cinci juniori in teren... Sa vedem cum stam cu galbene, ca vor fi jucatori suspendati", a declarat Ionut Popa.

Bumba x 2 si Batin au marcat golurile victoriei pentru Chiajna la Timisoara.