Cu gandul la milioanele din Liga, Steaua baga rezervele cu Astra. Dica ii baga si pe Nedelcu si Benzar, care nu pot evolua cu Sporting! Echipa probabila

Cu gandul la duelul tur cu Sporting Lisabona, de pe Jose Alvalade, stelistii mai au de jucat un meci. Acestia se vor duela in etapa a 6-a a Ligii I cu Astra Giurgiu.

Stelistii intalnesc astazi fosta campioana Astra. In pregatiri pentru duelul cu Sporting, din Play Off-ul UEFA Champions League, care va fi transmis IN DIRECT de ProTV marti seara, de la 21:45, Nicolae Dica este tentat sa foloseasca mai multe rezerve in partida de pe National Arena.

Antrenorul Stelei a hotarat sa roteasca din nou prima echipa a Stelei si sa ii tina pe banca pe cativa dintre fotbalistii cheie ai echipei. Astfel, acesta va miza pe rezerve si pe tineri. Cel mai probabil, el ii va folosi si pe Romario Benzar, si pe Dragos Nedelcu, care nu au drept de joc impotriva lui Sporting.

Echipa probabila a Stelei



Stancioiu - Romario Benzar, Nedelcu, Larie, Momvilovic - Ov. Popescu, Achim - Grecu, Daniel Benzar, De Amorim - Gnohere