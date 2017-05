Cu el incep transferurile de TITLU ale Craiovei! Un jucator dorit de Steaua a fost ofertat

Unul dintre favoritii lui Razvan Lucescu de la Xanthi e aproape de CSU Craiova!

Oltenii vor sa se bata la titlu in noul sezon, asa ca isi propun transferuri importante in vara. Theodoros Vasilakakis e una dintre prioritatile campaniei de achizitii, scrie Gazeta Sporturilor. Grecul de 28 de ani, aflat anul trecut pe lista Stelei, devine liber de contract in iunie. Vasilakakis a fost om de baza la Xanthi in ultimele doua sezoane si a negociat cu Panathinaikos in 2015. Mijlocasul are 16 goluri in 213 aparitii in toate competitiile. Vasilakakis a transmis ca mai asteapta variante si va oferi un raspuns in viitorul apropiat. Cota sa pe transfermarkt e de 800 000 de euro.Si CFR Cluj s-a aratat interesata de fotbalistul grec acum cateva zile.