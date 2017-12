"Cu el incep echipa, am cea mai mare incredere in el!" Becali anunta NOUA ORDINE la Steaua. Cu cine incepe primul 11 al lui Dica

Becali e incantat de unul dintre pustii in care a investit!

Dennis Man e noul favorit al lui Becali. Patronul spune ca in acest moment echipa Stelei incepe cu pustiul de 19 ani adus de la UTA acum un an si jumatate.



"Despre Man ce sa zic... Nu prea am vazut asa siguranta, asa talent, nu prea am vazut. Credeam mai mult in Coman. Ca talent, si acum cred mai mult in el. Pentru viitor, zic. Dar la ora asta, Man ma incanta. Daca ma pui sa incep echipa, eu primul il pun pe lista pe Man si pe urma pe ceilalti", a spus Becali la Sport.ro.