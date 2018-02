Cu cine a semnat Minca dupa ce i-a dat mesaj lui Becali ca vrea la FCSB! Portarul a revenit in Liga I

Mihai Minca (33 de ani) a semnat cu FC Voluntari.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Portarul Mihai Minca, fost la Rapid, FC Brasov si CFR Cluj, va juca la FC Voluntari. In varsta de 33 de ani, acesta a semnat un contract cu gruparea ilfoveana, duap ce s-a despartit de CS SIrineasa, din liga a treia.



Minca a jucat de-a lungul carierei 133 de meciuri in Liga I, el fiind crescut de Unirea Alba Iulia.



In urma cu o saptamana, Gigi Becali, patronul Stelei, afirma ca a primit mesaje din partea mai multor fotbalisti dornici sa apere poarta echipei ros-albastre, printre acestia aflandu-se si Minca.