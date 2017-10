CSU Craiova - Steaua, duminica seara | Avertismentul lui Dica pentru Alibec inainte de revenire: "El sa reuseasca sa inscrie ca asta-i meseria lui!"

21:36

Derbyul dintre olteni si stelisti are o miza noua. Si Craiova il vrea pe Nemec. Alibec revine in meciul cu oltenii, dar Dica i-a luat banderola.

Exclus din lot dupa usa sparta la Voluntari, Alibec s-a antrenat cu stelistii. Dica nu s-a decis daca-i va ataca pe olteni cu Alibec sau cu Bizonul. Un lucru e sigur - Alibec nu mai e capitan.



"Am decis ca primul capitan sa fie Tanase, Balasa este al doilea capitan si Pinti este al treilea. El sa reuseasca sa marcheze goluri pentru ca asta e meseria unui atacant" a spus Nicolae Dica.



Stelistii au 5 victorii din 5 la Severin, unde se joaca derbyul cu oltenii. Saptamana viitoare, stelistii se pot califica matematic in primavara europeana. Returul cu Beer Sheva va fi la PRO TV, joi, de la 10 seara.



"Sa bati la Beer Sheva, in cazanul ala, e foarte complicat si nu stiu cate echipe vor reusi sa mai faca asta" a spus Mihai Stoica.







Conferinta Stelei

Arbitreaza Kovacs

Nicolae Dica a declarat intr-o conferinta de presa, ca si-ar fi dorit la meciul cu CS Universitatea sa se joace la Craiova, apreciind ca stadionul ar fi fost plin. El a mai spus ca Denis Alibec a fost reprimit in lot, insa nu va mai fi capitan.”Eu sper ca este constient ca tot ce am facut a fost spre binele lui. A revenit acum ca sa aiba evolutii bune. Am decis ca Tanase sa fie capitan, Balasa al doilea, urmat de Pintilii. Tanase a fost primit foarte bine de baieti, ne dorim sa aiba rezultate bune. Eu sper ca incepând de mâine sa aiba evolutii bune. Nu eu sunt cel care amendeaza, ci conducerea clubului”, a afirmat Dica."Cred ca ar fi fost un lucru pozitiv si pentru ei, dar Si pentru noi daca se juca meciul pe noul stadion din Craiova. Venea Steaua, nu venea orice echipa. Ar fi fost un joc important pentru ambele echipe si cred ca ar fi fost stadionul plin" , a mai spus tehnicianul.Directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, a afirmat ca isi va cere scuze pentru ca a spus ca echipa sa va lupta la titlu doar cu CFR Cluj. "Am citit o declaratie a lui Alexandru Baluta in care se arata nemultumit de faptul ca noi nu consideram meciul acesta important. Nu stiu cine de la Steaua a spus asa ceva. Stiu doar ca pentru noi este cel mai important meci al acestei parti a sezonului. Sigur ca ne dorim foarte mult sa ne consolidam prima pozitie din grupa de Europa League, dar, la momentul actual, cel mai important meci este cel cu Universitatea Craiova. O sa-mi prezint scuzele, pentru ca am spus ca ne vom lupta la titlu doar cu CFR Cluj. in momentul de fata, cred ca Universitatea Craiova practica, in afara noastra, cel mai bun, cel mai spectaculos si cel mai eficient fotbal din Liga I" , a spus Stoica.Istvan Kovacs va conduce la centru meciul CS Universitatea Craiova - Steaua, care se va disputa duminica de la ora 20.45. Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar rezerva va fi Andrei Antonie. Observatori vor fi Corneliu Fecioru si Ioan Mironas.