CSU Craiova negociaza cu un italian propus de Mangia, care a jucat ultima data in SERIE C

CSU Craiova si-a luat antrenor italian in aceasta vara si discuta si cu un fotbalist din peninsula. Gianmarco Ingrosso, 28 de ani, este tinta oltenilor.

Potrivit publicatiei de specialitate tuttomercatoweb.com, Ingrosso a fost ofertat de olteni. Acesta evolueaza pe postul de fundas central si a jucat ultima data la Matera, in Serie C. Gianmarco Ingrosso a mai discutat in aceasta vara cu Pro Vercelli si Catania, insa nu s-a inteles cu cele doua cluburi.

De-a lungul carierei, Ingrosso a mai fost legitimat la Lecce, Paganese si L'Aquila.

Pana acum, CSU Craiova l-a transferat doar pe Cristi Barbut, de la ACS Poli Timisoara.