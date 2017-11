CSU Craiova, acuzata ca isi cumpara "ultrasii" la fiecare meci! Razboi in toata regula la Craiova: "Au cumparat TOT si pe TOTI"

Adrian Mititelu continua razboiul cu CSU Craiova, echipa patronata de Mihai Rotaru. Fostul patron al FC Universitatea Craiova sustine ca actuala formatie din Liga I cumpara suportul ultrasilor la fiecare partida.

Adrian Mititelu sustine ca CSU Craiova ii cumpara pe "ultrasi" la fiecare meci cu suma de 1.000 euro.

"Rotaru a cumparat judecatori, politicieni, ziaristi, iar multi oameni cred ca aceasta este adevarata Craiova. Toti functionarii publici din acest judet sunt in gasca lor. Am fost la DNA, s-au facut inregistrari, audieri si nu s-a mai intampla nimic.

Am inteles ca si ultrasii din Peluza Sud sunt cumparati. Se ofera cate 1.000 de euro pentru ca ei sa vina la meciuri. Sunt cativa care au probleme financiare si accepta. Imi asum raspunderea pentru ce spun! Acest Rotaru cumpara judecatori, procurori, ziaristi din Craiova! Oameni care au scris toata viata despre Universitatea nu au mai publicat nimic de cand am intrat in liga a patra", a spus Adrian Mititelu pentru ProSport.

Mihai Rotaru a raspuns foarte scurt: "Va rog sa luati legatura cu ofiterul de presa. Orice intrebare aveti, sunati la ofiterul de presa si va va raspunde", a spus acesta.

In urma cu o luna si jumatate, Mititelu a pierdut procesul la Inalta Curte de Casatie si Justitie privind marca "Universitatea Craiova".