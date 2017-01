"CSA Steaua, din vara in Liga a II-a!" Cea mai scurta cale in planul Armatei de a infiinta noua echipa

Imperiul lui Gigi Becali se clatina serios. Victor Piturca i se alatura lui Marius Lacatus in procesul de infiintare a unei noi echipe cu numele Steaua.

"CSA Steaua nu poate fi primita direct in Liga I, dar e posibil sa ajunga inca de la vara in Liga a II-a", spune fostul presedinte al Ligii, Dumitru Dragomir, care stie cum a fost posibil ca CSU Craiova sa primeasca o invitatie direct in esalonul secund.

Dragomir spune ca nu vor fi suficiente echipe care sa completeze Liga a II-a pentru urmatorul sezon.

"Piti se razbuna, a luat condamnare din cauza lui Becali, acum se razbuna pe el. Astea sunt orgolii."

"Nu se poate ca Federatia si Liga sa o scoata pe Steaua lui Becali din Liga I si sa o bage pe CSA Steaua. Nu e posibil."

"Poate sa o bage direct in Liga a II-a, asta se poate. La vara, daca e loc. E posibil, pentru ca la vara vor fi 4-5 locuri disponibile in Liga a II-a."



"Poate fi un nou caz CSU Craiova, sigur ca da. Daca nu ai cu ce sa completezi, iei si o echipa de pe strada, numai sa aiba bani sa se intretina.", a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport.